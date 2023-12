Kompliment an alle Squarespace-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für Squarespace wird der RSI aktuell mit einem Wert von 88,96 als überkauft eingestuft, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Squarespace-Aktie ein Durchschnittswert von 29,72 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 27,6 USD, was eine negative Abweichung von 7,13 Prozent bedeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt von 28,92 USD zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Die Analystenmeinungen zu Squarespace zeigen in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 8 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 33,42 USD, was eine Steigerung um 21,07 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Squarespace in den letzten vier Wochen festgestellt, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung und führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut".