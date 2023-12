Kompliment an alle SpringWorks Therapeutics-Anleger!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Springworks Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Im Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde Springworks Therapeutics anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 32,76 Punkten, was bedeutet, dass die Springworks Therapeutics-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Springworks Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 26,4 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 32,9 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt, dass die Aktie über dem Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut" und kein mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" für Springworks Therapeutics vergeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Bezüglich des aktuellen Kurses und der erwarteten Entwicklung von 101,62 Prozent erwarten Analysten ein mittleres Kursziel bei 66,33 USD, was als positive Entwicklung bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten für Springworks Therapeutics.

