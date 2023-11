Kompliment an alle Spotify S-Anleger!

Die technische Analyse der Spotify-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 148,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 182,61 USD liegt, was einer Abweichung von +23,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 163,53 USD, was einem Anstieg von +11,67 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben die Spotify-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 5 "Gut"-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Spotify. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 183,43 USD, was nur geringfügig über dem aktuellen Kurs von 182,61 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 0,45 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spotify aktuell mit einem Wert von 15,26 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 28, was ebenfalls darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Analyse also eine "Gut"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der letzten Zeit, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Spotify-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.