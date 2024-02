Kompliment an alle SmartRent-Anleger!

Die Aktie der Smartrent wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt vier Bewertungen erhielt sie drei Mal die Einstufung "Gut", einmal "Neutral" und keine "Schlecht"-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamteinstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Smartrent. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,15 USD, während der letzte Schlusskurs 2,89 USD beträgt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 43,6 Prozent hin, was die Einschätzung der Analysten als "Gut" bestätigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Smartrent eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Smartrent aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Smartrent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,17 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 2,89 USD lag, was einer Abweichung von -8,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,06 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Smartrent-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen. Während die langfristige Einstufung und die Stimmung in sozialen Medien als "Gut" eingestuft werden, erhält die Aktie aufgrund der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.