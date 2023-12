Kompliment an alle Skyline Champion-Anleger!

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Skyline Champion liegt bei 10,78, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 22,45 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei positive Themen in der Diskussion überwogen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" und kommt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das Anleger-Sentiment.

Bei Skyline Champion wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Skyline Champion daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Skyline Champion bei 65,88 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 72,65 USD steht. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,28 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 60,93 USD, was einer Distanz von +19,24 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Skyline Champion daher eine Gesamtbewertung von "Gut".