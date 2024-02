Kompliment an alle Shop Apotheke Europe-Anleger!

Das Anleger-Sentiment für Redcare Pharmacy ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. Lediglich an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen hauptsächlich positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Redcare Pharmacy basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer führt.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Redcare Pharmacy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +1,04 Prozent. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Redcare Pharmacy 0,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist Redcare Pharmacy derzeit +12,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +34,13 Prozent, wodurch auch hier eine Einschätzung von "Gut" resultiert.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Redcare Pharmacy-Aktie liegt bei 6, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI der letzten 25 Tage bei 44,43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Redcare Pharmacy.