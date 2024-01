Kompliment an alle Shop Apotheke Europe-Anleger!

Der Aktienkurs von Redcare Pharmacy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt der Wert 1,83 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -2,27 Prozent. Redcare Pharmacy liegt aktuell 2,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Redcare Pharmacy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,06 %. Diese Differenz von 3,06 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Aus technischer Sicht erhält die Redcare Pharmacy-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 131,55 EUR, was einem Unterschied von 26,54 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (103,96 EUR) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (122,09 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um 7,75 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Redcare Pharmacy festgestellt. Dies wird positiv bewertet, ebenso wie die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt wird Redcare Pharmacy daher in diesem Bereich mit "Gut" eingestuft.