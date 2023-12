Kompliment an alle Shengyi-Anleger!

Die Shengyi-Aktie notiert derzeit bei 17,81 CNH und liegt damit um +3,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch mit +8,93 Prozent deutlich über dem GD200, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Shengyi-Aktie eine Rendite von 13,48 Prozent auf, was mehr als 0 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu erreicht die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine mittlere Rendite von 18,61 Prozent, wobei Shengyi mit 5,13 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shengyi liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten und der RSI25 bei 42,84, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Stimmungen rund um die Shengyi-Aktie. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Darüber hinaus ergeben sich auf dieser Ebene neun Handelssignale, von denen alle als "Gut" bewertet werden. Somit ist die Aktie von Shengyi aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.