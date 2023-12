Kompliment an alle Shenergy-Anleger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie von Anlegern berichtet wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenergy unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab. Es wurden 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation verzeichnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenergy mittlerweile bei 6,41 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,26 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,34 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6 CNH, was die Aktie mit +4,33 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Die Gesamtbewertung ergibt somit eine "Neutral" Bewertung.

Bei der Stimmung und dem Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen wesentliche positive Veränderungen verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Daher wird Shenergy auf dieser Stufe mit einer "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shenergy liegt bei 10, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,57, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".