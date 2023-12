Kompliment an alle Shanghai Shenda Textile, Garments-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Shanghai Shenda als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanghai Shenda-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,43 und ein Wert für den RSI25 von 45,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Shenda in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,69 Prozent erzielt, was 1,17 Prozent unter dem Durchschnitt (7,86 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt 2,7 Prozent, wobei Shanghai Shenda aktuell 3,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Shanghai Shenda-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,59 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,87 CNH, was eine Steigerung von 7,8 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik wurde der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, wobei auch hier ein letzter Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,45 Prozent) liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Shenda-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.