Kompliment an alle Shanghai Pudong Development Bank-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shanghai Pudong Development Bank-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 37, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Shanghai Pudong Development Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,95 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 3,21 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,74 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5 Prozent, wobei die Shanghai Pudong Development Bank 10,95 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei in der Diskussion überwiegend positive Themen präsent waren. In den letzten zwei Wochen ergaben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für die Shanghai Pudong Development Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".