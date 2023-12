Kompliment an alle Shanghai No 1 Dispensary-Anleger!

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Shanghai No 1 Pharmacy geben Anlegern ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen häuften sich positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Daher ist die Redaktion der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Shanghai No 1 Pharmacy wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In den letzten 200 Handelstagen betrug der Durchschnitt für den Schlusskurs der Shanghai No 1 Pharmacy-Aktie 12,16 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,4 CNH, was einem Unterschied von +1,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 11,77 CNH, was über dem letzten Schlusskurs (+5,35 Prozent) liegt. Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Shanghai No 1 Pharmacy für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Überperformance von 10,21 Prozent entspricht. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,2 Prozent, wobei Shanghai No 1 Pharmacy aktuell 10,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shanghai No 1 Pharmacy weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Shanghai No 1 Pharmacy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.