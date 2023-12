Kompliment an alle Shanghai Huafon Aluminium-Anleger!

Aktienkurse können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Shanghai Huafon Aluminium untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Shanghai Huafon Aluminium diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Huafon Aluminium derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,77 CNH, während der Kurs der Aktie bei 17,16 CNH liegt, was einer Abweichung von +16,18 Prozent entspricht. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 16,64 CNH, was einer Abweichung von +3,13 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Huafon Aluminium eher neutral sind. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Huafon Aluminium-Aktie zeigt einen Wert von 24, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,64, was darauf hindeutet, dass Shanghai Huafon Aluminium weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shanghai Huafon Aluminium.