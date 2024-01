Kompliment an alle Shanghai Chengtou-Anleger!

Bei Shanghai Smi gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auf der anderen Seite wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Shanghai Smi in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".

Die Analysten haben auch die Stimmung in sozialen Medien gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Shanghai Smi aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene der Handelssignale führen. Insgesamt wird Shanghai Smi daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einem "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanghai Smi-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,75 und ein Wert für den RSI25 von 66,67, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.