Kompliment an alle Schneider Electric-Anleger!

Die Aktien von Schneider Electric weisen eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 0 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung" wird die Aktie daher als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Schneider Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt, was 32,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite sogar bei 0 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt ebenfalls 0 Prozent, was bedeutet, dass Schneider Electric derzeit 32,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Schneider Electric eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Schneider Electric eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben außerdem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.