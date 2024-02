Kompliment an alle Savaria-Anleger!

Savaria-Aktie überzeugt mit starker Performance

Die Aktie des Unternehmens Savaria konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 13,43 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 4,79 Prozent, was einer Outperformance von +8,65 Prozent für Savaria entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Savaria mit einer mittleren Rendite von 2,54 Prozent im letzten Jahr um 10,89 Prozent überdurchschnittlich abschneiden. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Savaria als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Savaria-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 24,61, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Savaria-Aktie mit einem Kurs von 16,7 CAD inzwischen +7,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +7,81 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Savaria in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten hat, wovon die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose von 20 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 19,76 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In Summe erhält Savaria somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.