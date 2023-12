Kompliment an alle Savara-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Savara zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 4,48, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Eine Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 22, was ebenfalls als überverkauft angesehen wird und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Savara daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Savara in den letzten Tagen. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt. Die Redaktion bewertet die Stimmung daher als "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt eine zunehmend positive Stimmungslage im letzten Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen blieben jedoch im Vergleich zu sonst unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Savara-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Savara insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 3 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -33,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Savara daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.