Kompliment an alle Sasol-Anleger!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Sasol war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung am Markt verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Sasol eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was insgesamt zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass sie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 57,63 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält der RSI daher die Einstufung "Neutral".

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Sasol im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,72 im Vergleich zum Branchen-KGV von 94,88. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.