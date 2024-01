Kompliment an alle Sanofi-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sanofi derzeit bei 95,96 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 95,1 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -0,9 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 87,7 EUR. Somit weist die Aktie einen Abstand von +8,44 Prozent aus dieser Sicht auf, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Sanofi in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,07 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +10,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche dar, die im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent aufweisen. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, liegt Sanofi mit 10,07 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird Sanofi in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Sanofi ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,38 auf, was auf den ersten Blick als relativ preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können das Stimmungsbild für Aktien beeinflussen. Bei Sanofi wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Bereich führt. Zudem gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.