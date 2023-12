Kompliment an alle Sage-Anleger!

Die Aktie von Sage wird aufgrund verschiedener Bewertungskennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 57, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" (106,71) eine Unterbewertung von 47 Prozent signalisiert. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Einstufung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich, dass Sage mit einer Rendite von 61,86 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" um 69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -6,76 Prozent, während Sage mit 68,62 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktienkursentwicklung als "Gut".

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Sage, der aktuell einen Wert von 27,27 aufweist, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 21, was weiterhin auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI eine positive Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist die Aktie von Sage eine Dividendenrendite von 1,9 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 11,21 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.