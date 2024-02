Kompliment an alle SKYX Platforms-Anleger!

Die technische Analyse von Skyx Platforms-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 USD liegt, was einer Abweichung von -22,11 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,61 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,55 USD liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies basiert auf einer positiven Stimmung in den sozialen Medien und einer erhöhten Aufmerksamkeit über das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment war größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. Die verstärkte Diskussion über positive Themen führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 38,37, was als neutral eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich für die Skyx Platforms-Aktie auf Basis der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.