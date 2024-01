Kompliment an alle Rocky Brands-Anleger!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Rocky Brands war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rocky Brands eine Unterbewertung. Das aktuelle KGV beträgt 20 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 62. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Rocky Brands im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,25 Prozent erzielt, was 8,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie sogar 6,02 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 21,29 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,23 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,2 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 26,78 USD, was einer Distanz von -2,05 Prozent entspricht und die Gesamtbewertung auf "Gut" festlegt.