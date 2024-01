Kompliment an alle Renew Energy Global-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Renew Energy Global":

Die Aktie von Renew Energy Global hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 5,8 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 7,66 USD, was einem Unterschied von +32,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,39 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +19,87 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Renew Energy Global zu beobachten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Langfristig gesehen wird die Renew Energy Global-Aktie laut Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 8 USD, was einer zukünftigen Performance von 4,44 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.