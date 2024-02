Kompliment an alle Reinsurance of America-Anleger!

Der Aktienkurs von Reinsurance Of America verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 15,82 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite damit um 12,84 Prozent über dem Durchschnitt von 2,98 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 15,74 Prozent, und Reinsurance Of America liegt derzeit 0,08 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Reinsurance Of America eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Reinsurance Of America bei 151,09 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 169,66 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +12,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 166,56 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 168 USD, was ein Abwärtspotenzial von -0,98 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt wird Reinsurance Of America somit mit einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse bewertet.