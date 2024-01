Kompliment an alle Rainbow Department Store-Anleger!

Der Aktienkurs von Rainbow Digital Commercial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie 18,81 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,09 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -0,37 Prozent, und Rainbow Digital Commercial liegt aktuell 12,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rainbow Digital Commercial beträgt 27. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rainbow Digital Commercial beträgt 15,79, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 34,41 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rainbow Digital Commercial ist positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen vor allem auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.