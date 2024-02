Kompliment an alle RF Industries-Anleger!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Rf Industries liegt derzeit bei 23,36, was 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 46 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, gilt die Aktie als unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Kurs von Rf Industries mit 3,22 USD derzeit um +9,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -6,4 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Rf Industries daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Rf Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,94 Prozent erzielt, was 624,73 Prozent unter dem Durchschnitt (581,8 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,38 Prozent, und Rf Industries liegt aktuell 40,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.