Kompliment an alle Purecycle Technologies Holdings-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "PureCycle Technologies":

Die Purecycle-Aktie wird derzeit mit gemischten Signalen aus trendfolgenden Indikatoren bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,11 USD liegt, was einer Abweichung von -41,03 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,23 USD, was einer Abweichung von -2,84 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für die Aktie gemessen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen dominierte die positive Kommunikation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Meinung von Analysten führt ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen gehen die Analysten davon aus, dass die Purecycle-Aktie eine positive Performance erzielen wird. Das Kursziel der Analysten wird bei 14 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 240,63 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".