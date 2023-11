Kompliment an alle Poten Environment-Anleger!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir beispielsweise den RSI für die Poten Environment-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Poten Environment hier weder überkauft noch überverkauft, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Poten Environment damit ein "Gut"-Rating.

Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurde die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Poten Environment zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Poten Environment mit einer Rendite von -46,31 Prozent mehr als 47 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von 4,37 Prozent, liegt Poten Environment mit 50,68 Prozent deutlich darunter.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Poten Environment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.