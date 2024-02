Kompliment an alle Pool-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie von Pool eine Performance von 1,38 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche eine Outperformance von +10,44 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance mit 10,58 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird der Pool in beiden Bereichen mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pool aktuell bei 358,56 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 387,3 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 382,23 USD, was einer Distanz von +1,33 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut".

Die Dividendenrendite von Pool liegt derzeit bei 1,16 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Händler") von 3,43 % eine Einstufung als "Schlecht" ergibt, da die Differenz lediglich 2,26 Prozentpunkte beträgt.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über Pool veröffentlicht wurden. Auch die Diskussionen der vergangenen Tage beschäftigten sich vor allem mit den positiven Themen rund um Pool. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.