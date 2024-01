Kompliment an alle Pieridae Energy-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Der Aktienkurs von Pieridae Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor um 73,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,17 Prozent, wobei Pieridae Energy aktuell 73,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Pieridae Energy gab es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird jedoch als neutral bewertet, während die Diskussion über das Unternehmen eine höhere Aufmerksamkeit erfahren hat. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Die Dividendenausschüttung von Pieridae Energy liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche um 74,96 Prozentpunkte (0 % gegenüber 74,96 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pieridae Energy liegt bei 20 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Pieridae Energy-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.