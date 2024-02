Kompliment an alle Phreesia-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Phreesia-Aktie zeigt einen Wert von 22 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (28,99) ist die Aktie auch in diesem Zeitraum als überverkauft einzustufen, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Phreesia-Aktie abgegeben, wobei 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34,2 USD, was ein Aufwärtspotential von 22,54 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (27,91 USD) ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Phreesia in den letzten Tagen, mit 12 positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse wird die Phreesia-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 24,56 USD liegt und der Kurs der Aktie (27,91 USD) um +13,64 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 22,77 USD, was einer Abweichung von +22,57 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Phreesia-Aktie auf Basis der RSI, Analysteneinschätzungen, Anlegerstimmung und technischen Analyse.