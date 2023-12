Kompliment an alle Pernod-Ricard-Anleger!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard liegt bei einem Wert von 41, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Getränke"-Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pernod Ricard-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 23, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher gemäß der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Pernod Ricard.

Mit einer Dividendenrendite von 1,64 Prozent liegt Pernod Ricard über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem attraktiven Investment und führt zu einer "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und das Stimmungsbarometer zeigte über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pernod Ricard diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments für Pernod Ricard.