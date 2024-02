Kompliment an alle Paramount Global-Anleger!

Die Anlegerstimmung für die Aktie von Paramount Global hat sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie verstärkte Aufmerksamkeit erfährt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Paramount Global zeigt eine Bewertung von "Gut" für den 7-Tage-Zeitraum, während der RSI25 für den 25-Tage-Zeitraum eine neutrale Bewertung ergibt.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs um -1,54 Prozent abweicht. Ebenso wird der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen als neutral bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten Wochen wurden vor allem negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen.

Trotzdem ergibt die Auswertung von Handelssignalen ein überwiegend positives Bild, mit 9 positiven Signalen und 0 negativen Signalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Paramount Global bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.