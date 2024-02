Kompliment an alle Palomar-Anleger!

Der Aktienkurs von Palomar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 151520,82 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Versicherungsbranche beträgt durchschnittlich 15,77 Prozent, und Palomar liegt aktuell 0,88 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Palomar war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Palomar liegt derzeit bei 0 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,36 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Palomar liegt bei 11,54, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 28 eine überverkaufte Situation an. Aufgrund dieser Werte wird die Kategorie insgesamt als "Gut" eingestuft.