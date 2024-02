Kompliment an alle Organon & Co-Anleger!

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen auf Organon & überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben, wie unsere Redaktion aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen ermittelt hat. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher halten wir die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene für "Gut" und insgesamt für positiv.

Aus Sicht der Analysten wird die Organon &-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft. Es liegen insgesamt 2 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative vor. Es gab im letzten Monat keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktie wird von den Analysten auf 28 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 51,11 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 18,53 USD vorliegt. Die Gesamtbewertung der Analysten führt zu einer Einstufung als "Gut" durch unsere Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Organon &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 17,74 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 18,53 USD liegt, was einer Abweichung von +4,45 Prozent entspricht und somit neutral bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (15,47 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+19,78 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Organon &-Aktie daher für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Organon & festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie auf dieser Ebene als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Insgesamt erhalten wir daher eine "Schlecht"-Bewertung für Organon & auf dieser Stufe.