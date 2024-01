Kompliment an alle OraSure-Anleger!

Die Aktie von Orasure wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,3 bewertet, was 91 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orasure-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 57 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,6 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Orasure derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,1 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Orasure derzeit 16,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 32,13 Prozent, was ebenfalls eine positive Einschätzung als "Gut" ergibt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Orasure-Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird, während die technische Analyse und der RSI zu einem neutralen Rating führen. Die Dividendenrendite hingegen fällt mit 0 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnitt als "Schlecht" aus.