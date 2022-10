Kompliment an alle Nvidia-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Nvidia-Kurs wird am 28.10.2022, 02:17 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 130.65 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".

Unsere Analysten haben Nvidia nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,63 und liegt mit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 77,26. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Nvidia auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Nvidia niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 14,64 Prozentpunkte (0,09 % gegenüber 14,72 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Nvidia-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 26 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (249,78 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 93,69 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 128,96 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Nvidia eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Nvidia kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nvidia-Analyse.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...