Kompliment an alle Nu Holdings Limited Registered (A)-Anleger!

Die technische Analyse der Nu -Cayman Islands zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 6,7 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 8,1 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen positiven Abstand von +20,9 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 7,81 USD, was einem Abstand von +3,71 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".

Die Einschätzung der Analysten für Nu -Cayman Islands basiert auf Empfehlungen aus den letzten 12 Monaten. Dabei ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut", da 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nu -Cayman Islands liegt bei 10,9 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 34,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analystenuntersuchung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat getrübt war, was als "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch im Vergleich zum normalen Niveau unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nu -Cayman Islands-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nu -Cayman Islands-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 28,81, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 50,83 liegt und daher als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem Relative Strength Index.