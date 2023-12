Kompliment an alle Novartis - Registeredes-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Die Technische Analyse der Novartis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 84,21 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 84,62 CHF, was einem Unterschied von +0,49 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 85,29 CHF liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,79 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Novartis-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für die Novartis-Aktie eine RSI-Ausprägung von 51, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,81, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Novartis ist insgesamt negativ, wie aus den ausgewerteten Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Überwiegend wurden negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigen die berechneten Handelssignale aus den sozialen Medien 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was auf dieser Stufe eine "Gut" Empfehlung ergibt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In fundamentalen Aspekten wird die Novartis-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,58 und weist einen Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 65,35 auf, was zu einer grundlegenden "Gut"-Empfehlung führt.

