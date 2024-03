Kompliment an alle Northern-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie von Northern diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Northern insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Northern als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 16,27 liegt insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 63,23 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Northern derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,74 Prozentpunkte (3,58 % gegenüber 6,32 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Langfristig betrachtet wird die Analysteneinschätzung für die Northern-Aktie als "Neutral" angesehen. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Northern vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie bei 96 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 11,82 Prozent erzielen, da sie derzeit 85,85 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Gesamtbewertung "Gut" durch die Redaktion.