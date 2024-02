Kompliment an alle Nintendo-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Nintendo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6554,23 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8700 JPY, was einer Steigerung um 32,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7524,72 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Nintendo daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für Nintendo in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nintendo-Aktie liegt bei 17,72, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 21,46 ein Indikator für eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung für den RSI lautet daher "Gut".

In den sozialen Medien wurde über Nintendo in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Nintendo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.