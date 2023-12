Kompliment an alle Nintendo-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Nintendo-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Nintendo-Aktie beträgt 6,8, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 30,91 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Nintendo-Aktie mit 7359 JPY inzwischen um +9,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +19,03 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz kann das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nintendo wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es konnten kaum Veränderungen identifiziert werden, was zu einem insgesamt "Gut" langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Nintendo im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Nintendo, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".