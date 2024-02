Kompliment an alle NetApp-Anleger!

Netapp-Aktie: Analyse von Sentiment, Dividende, Fundamentaldaten und technischer Analyse

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Netapp-Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei lässt sich feststellen, dass die Aktie in letzter Zeit nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Netapp in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Netapp derzeit eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11349.14%) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Daten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Netapp-Aktie bei 12 liegt, was bedeutet, dass die Börse 12,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Netapp zahlt. Dieser Wert liegt 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Netapp-Aktie sowohl vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ab. Während die Abweichung vom 200-Tage-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält, führt die Abweichung vom 50-Tage-Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für die Netapp-Aktie eine Mischung aus "Gut" und "Schlecht"-Bewertungen in den verschiedenen Analysekategorien.