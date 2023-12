Kompliment an alle NetApp-Anleger!

Die Welt der Finanzen wird von vielen Faktoren beeinflusst, darunter auch die Dividendenpolitik von Unternehmen. Ein Unternehmen, das derzeit im Fokus steht, ist Netapp, das eine negative Differenz von -11543,69 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" aufweist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung wird Netapp im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,23 liegt 74 Prozent unter dem Branchen-KGV von 46,28. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Netapp auf 7-Tage-Basis bei 51,46 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der bei 26,93 liegt, zeigt hingegen, dass Netapp überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Netapp eine Rendite von 12,03 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -2,74 Prozent, wobei Netapp mit 14,77 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.