Kompliment an alle Nemetschek-Anleger!

Die Stimmung in Bezug auf die Nemetschek-Aktie wird als positiv bewertet, da die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde in den sozialen Medien positiv ausfielen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Nemetschek diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Nemetschek-Aktie (87,76 EUR) um +22,13 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (71,86 EUR) abweicht. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (83,56 EUR) liegt der letzte Schlusskurs um +5,03 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft Nemetschek mit einer Rendite von 47,97 Prozent die Konkurrenz um mehr als 39 Prozent. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 15,16 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Nemetschek mit 32,81 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Nemetschek-Aktie einen Wert von 44,68 für den RSI7 und 42,99 für den RSI25. Diese Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt wird die Nemetschek-Aktie anhand der analysierten Faktoren als positiv bewertet und erhält sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die technische Analyse und den Branchenvergleich ein "Gut"-Rating.