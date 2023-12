Kompliment an alle Nemetschek-Anleger!

Der Aktienkurs von Nemetschek verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,8 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um 6,99 Prozent, was bedeutet, dass Nemetschek im Branchenvergleich eine Outperformance von +55,81 Prozent erzielte. Der Informationstechnologie-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 1,37 Prozent, wobei Nemetschek um 61,44 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nemetschek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 66,4 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 79,18 EUR liegt damit deutlich darüber, was einer Abweichung von +19,25 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating versehen. Die gleiche Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine positive Abweichung von +8,66 Prozent, was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nemetschek bei 63,41, was unter dem Branchendurchschnitt (76) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Nemetschek in den letzten Tagen. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert und keine negativen Aspekte verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nemetschek daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Nemetschek in den Kategorien Branchenvergleich, technische Analyse, fundamentale Bewertung und Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.