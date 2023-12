Kompliment an alle Namura Shipbuild-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Namura Shipbuilding-Aktie ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Namura Shipbuilding-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 718,78 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1318 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Namura Shipbuilding-Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Dieser beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 23,95, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,45, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut" für die Namura Shipbuilding-Aktie.