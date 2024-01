Kompliment an alle Nafine Chemical Ind-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Copper liegt mit einem Wert von 18,01 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Anhand fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien war die Stimmung in Bezug auf North Copper in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält North Copper daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt North Copper 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als ein unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Aus technischer Sicht ist der Kurs der North Copper mit 5,8 CNH inzwischen +5,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 1,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.