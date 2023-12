Kompliment an alle Monte Rosa Therapeutics-Anleger!

Die Monte Rosa Therapeutics-Aktie hat in den letzten Tagen eine starke Performance gezeigt. Der aktuelle Kurs von 5,6 USD liegt um +55,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was laut der technischen Analyse zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,1 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Monte Rosa Therapeutics. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität und das langfristige Stimmungsbild. Obwohl die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt, wird das Gesamtergebnis dennoch als "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Monte Rosa Therapeutics-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11 USD, was ein Aufwärtspotential von 96,43 Prozent vom letzten Schlusskurs von 5,6 USD bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie. Der RSI-Wert von 11,98 zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Auch der RSI25-Wert von 24 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI-Index als "Gut" eingestuft.