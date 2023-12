Kompliment an alle Mitsui & Co-Anleger!

Mitsui & schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren liegen. Der Unterschied beträgt 0,12 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,62 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 23,04 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Mitsui & im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") mit einer Rendite von 39,22 Prozent deutlich darüber. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 28,07 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Mitsui & mit 11,15 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Mitsui & zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Mitsui & daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.